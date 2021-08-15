Uçamayan leyleği besleyip yetkililere teslim etti

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde bir kişi bulduğu uçamayan leyleği bir süre besledikten sonra tedavisi için yetkililere teslim etti.

Çelikhan ilçesinin Bılkık mevkiinde yerde hareketsiz bir şekilde yatan leyleği fark eden Mikail Ünlü isimli bir vatandaş, leyleği alarak kontrol etti. Leyleğin uçamadığını ve hasta olduğunu fark eden Mikail Ünlü durumu Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Hayvanın tarım arazilerinde kullanılan ilaçlardan etkilendiğini düşünen Mikail Ünlü, leyleğe ayran ve su verdi. Yetkililer gelene kadar hayvanı besleyen Ünlü, hayvanın yavaş yavaş kendisine geldiğini fark etti. Bir süre sonra gelen Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri leyleği teslim aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.