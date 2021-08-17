Çelikhan’da felaketlerle ilgili toplantı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde Türkiye’de yaşanan felaketlerle ilgili toplantı yapıldı.

Türkiye’nin bir çok farklı bölgesinde meydana gelen orman yangınları ve Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketleri sonrasında Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar tarafından toplantı düzenlendi. Kurum amirleri ve STK temsilcilerinin katılım gösterdiği toplantıda felaketlerin yaşandığı bölgedeki vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için konuşmalar gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.