Okul bahçesindeki incir ağaçlarını kırdılar

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, ilkokulun bahçesindeki incir ağaçları, kimliği belirsiz kişilerce köklerine yakın bir bölgeden kırıldı.

Olay, dün gece, İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. 23 Nisan İlkokulu Müdürü Sadık Tunç, sabah saatlerinde geldiği okulun bahçesindeki 5 incir ağacının kökünden kırıldığını fark etti. Tunç, karşılaştığı manzaranın ardından, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine okula gelen ekipler, inceleme yaparak, ağaçlara zarar veren kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-08-17 14:32:11



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