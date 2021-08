Belediyeden su tasarrufu temalı klasik araç festivali

Adıyaman Belediyesi, su tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla Line Hunter Araç Festivali düzenledi. Festivalin onur konuğu down sendromlu çocuklar oldu.

Son yıllarda dünya genelinde kaynağından azalarak ciddi bir sorun haline gelen içme suyu problemine farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli yollar deneyen Adıyaman Belediyesi, son olarak su tasarrufu temalı klasik araç festivaline ev sahipliği yaptı. Adıyaman Belediyesi eski Su İşleri Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen ve onur konuğu down sandromlu çocukların olduğu Line Hunter Araç Festivali’ne Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz ile klasik araç meraklısı vatandaşlar katıldı. Gaziantep’ten de katılımın sağlandığı festivalde konuşan Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, “Bu etkinliğimizin esas amacı su tasarrufuna dikkat çekmektir. Arkadaşlarımız bu önemli konuya ile ilgili farkındalık oluşturmak için Gaziantep’ten de arkadaşlarla ortak bir çalışma yapıp tarihi vosvos arabalarını buraya topladı. Böyle anlamlı ve güzel etkinliği daha da süslemek için belediyemiz bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezindeki down sendromlu çocuklarımızı da festivalin onur konuğu olarak davet etmişler. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Gaziantep’ten festivale katılan Sercan Şimşek ise “Adıyaman Belediyesi’nin davetlisi olarak Vos Garaj Antep adına bugün buraya geldik. Nazik davetlerinden ötürü yetkililere teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar bizi çok güzel ağırladılar. Vosvoslarımızın direksiyonunu bu kez su tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla çevirdik. Bizim için vosvos zaten tek başına bir mutluluk aracıdır. Anahtarında da zaten bir tebessüm var. Festivale katılarak renk katan down sendromlu çocuklarımızı da araçlarımıza bindirerek, mutlu olmalarını sağladık. Bizim adımıza çok güzel bir gündü. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Uluslararası Lane Hunters Adıyaman yöneticisi Etem Atlı ise böyle anlamlı bir organizasyonda yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Lane Hunters Adıyaman ailesi olarak böyle anlamlı bir organizasyonda down sendromlu gençlerle bir arada olmaktan büyük keyif aldık. Nereden bakılırsa bakılsın her yönüyle anlam dolu olan bu etkinlikte Vos Garaj Antep üyesi arkadaşlarımızdan da çok ciddi destek gördük” diye konuştu.

Etkinlik sonunda toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.