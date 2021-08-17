Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özdemir’den Marmara Depremi açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özdemir’den Marmara Depremi açıklaması

İHA

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özdemir’den Marmara Depremi açıklaması

Adıyaman Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Özdemir, 17 Ağustos depreminin 22. Yıldönümünde deprem ve doğal afetler ile ilgili açıklamada bulundu.
17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 22 inci yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Özdemir, yangın ve sel afetleriyle ülkemizin karşı karşıya olduğunu belirterek, Ocak 2020’den bu güne kadar deprem, çığ düşmesi, sel, yangın, kuraklık gibi çeşitli afetlerle karşı karşıya kalındığını dile getirdi.
Ülkemizin bu afetlere karşı hazırlıksız ve savunmasız olunduğunu savunan Özdemir, “Afet, olayın kendisi değil sonucudur. Deprem, heyelan, çığ düşmesi, taşkın vb. tehlikeler ile içerisinde yaşadığımız ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel ilişkilerin ve kırılganlıkların bir fonksiyonudur. Bu nedenle afet etkilerine karşı kırılganlıklarımızı azaltmayı hedefleyen, sadece teknik açıdan değil siyasal, ekonomik ve sosyal boyutları güçlendirilmiş politikalar ve planlar hayata geçirilmelidir.
Ülkemizdeki afet risk azaltımı ve yönetimi sisteminin kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmalar katılımcı ve çevreye duyarlılık temelinde sürdürülmelidir. Tüm yönetim düzeylerinde afet risklerinin azaltılması anlayışı ve yönetimi yaygınlaştırılmalı; afet risklerine karşı toplumun her kesiminde bilinç düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmeli, bu amaçla ilköğretim düzeyinden başlayarak afetlere karşı bilinç, eğitim programlarının bir parçası haline getirilmelidir” dedi.
Adıyaman özelinde ise, GölbaşıTürkoğlu fay hattı üzerinde olası bir hareketliliğin oluşmasının korkusunun yaşandığını dile getiren Özdemir, eski yapıların kontrol edilerek fay hattı üzerindeki eski yapıların boşaltılmasının elzem olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Satıcılar gizliyor, polis buluyor
YEREL HABERLER Satıcılar gizliyor, polis buluyor
Davet ile yatırımcılar Adıyaman’a geliyor
YEREL HABERLER Davet ile yatırımcılar Adıyaman’a geliyor
Belediyeden su tasarrufu temalı klasik araç festivali
YEREL HABERLER Belediyeden su tasarrufu temalı klasik araç festivali
Atatürk Bulvarının altyapısı yenileniyor
YEREL HABERLER Atatürk Bulvarının altyapısı yenileniyor
Avlanma ile ilgili kararlar açıklandı
YEREL HABERLER Avlanma ile ilgili kararlar açıklandı
Gölbaşı ilçesinde sel felaketi toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde sel felaketi toplantısı yapıldı
Okul bahçesindeki incir ağaçlarını kırdılar
YEREL HABERLER Okul bahçesindeki incir ağaçlarını kırdılar
Çelikhan’da felaketlerle ilgili toplantı
YEREL HABERLER Çelikhan’da felaketlerle ilgili toplantı
İl özel idaresinden sel felaketi kampanyasına 1 milyon destek
YEREL HABERLER İl özel idaresinden sel felaketi kampanyasına 1 ...
'U' dönüşü kazaya neden oldu: 2 yaralı
YEREL HABERLER 'U' dönüşü kazaya neden oldu: 2 yaralı
Kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu
Adıyaman’a, tıbbi atık sterilizasyon tesisi kuruluyor
YEREL HABERLER Adıyaman’a, tıbbi atık sterilizasyon tesisi kuruluyor
Adıyaman'dan Kastamonu’ya destek
YEREL HABERLER Adıyaman'dan Kastamonu’ya destek
İl Genel Meclisi ek bütçenin planlamasını yaptı
YEREL HABERLER İl Genel Meclisi ek bütçenin planlamasını yaptı
Aile hekimleri bir günlük iş bıraktı
YEREL HABERLER Aile hekimleri bir günlük iş bıraktı
Tut Belediyesi mezarlıkta bakım yaptı
YEREL HABERLER Tut Belediyesi mezarlıkta bakım yaptı
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Adıyaman’da şehit düşen jandarma personelleri anıldı
YEREL HABERLER Adıyaman’da şehit düşen jandarma personelleri anıldı
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı
Samsat'ta tarih mozaiklerle yeniden canlanıyor
YEREL HABERLER Samsat'ta tarih mozaiklerle yeniden canlanıyor
Polis ekiplerinin önünü kestiği araçtan uyuşturucu çıktı 3 kişinin gözaltına alındığı araç paspası altında paralar ele geçirildi
YEREL HABERLER Polis ekiplerinin önünü kestiği araçtan uyuşturucu ...
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı
Kahta´da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı
YEREL HABERLER Kahta´da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 16 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.