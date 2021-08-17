Öğretmen, öğrenci ve veliler ormanda temizlik yaptı

Adıyaman Özel İkra Koleji tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenci, öğretmen ve veliler ormanda temizlik yaptı.

İkra Koleji tarafından hazırlanan ‘Ormanların bize değil, bizim ormanlara ihtiyacımız var’ sloganıyla başlatılan projede, orman yangınlarına neden olan cisimler toplandı.

Orman İşletme Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği projede öğretmenler, öğrenciler ve veliler yaklaşık 3 kilometrelik bir alanda temizlik yaptı. Karadağ Orman alanı içerisinde başta şişe olmak üzere, cam kırıkları ve plastikler toplandı.

İkra Koleji Kurucu Müdürü Süleyman Toprak, ülkemizin son bir aydır orman yangınları ile mücadele ettiğini belirterek, ormanların önemine işaret etti.

Toprak, yaklaşık 3 kilometrelik alanda temizlik taraması yapıldığını dile getirerek, okul olarak toplumsal konulara duyarlı olduklarını ifade etti.

Toprak, “Ülkemizdeki yanan ormanları yeniden yeşertmek noktasında okul olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Bunun yanında öğrenci ve velilerimizin orman bilincini daha arttırmak için böyle bir etkinlik yaptık. Ormanlara zarar veren ögeleri en aza indirmek ve yangın tehlikesini ortadan kaldırmak için Karadağ Ormanında temizlik etkinliği gerçekleştirdik” diye konuştu.

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