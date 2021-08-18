Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı

2 bin 300 yıllık sütunlar restore edilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Zemçi Acar idaresindeki 02 AAH 111 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Dindar Teker idaresindeki 02 BC 233 plakalı Fiat marka otomobille İmamağa Mahallesi 1984 Sokak'ta çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Didar Teker yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.