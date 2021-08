Besni ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi

Adıyaman’ın Besni Kaymakamlığı öncülüğünde Muharrem Ayının 10. günü münasebeti ile, kaymakamlık bahçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Düzenlenen programa Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkan Yardımcısı Sait Cengiz Baba, Besni Emniyet Müdür Vekili İlyas Yarımağa, AK Parti Besni Başkanı İsmail Sümer, Besni Müftüsü Mehmet Ünsal, Besni Gençlik ve Spor Müdürü Metehan Adıgüzel, Besni Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul, Besni Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Sağlık Müdürü Abdurrahman Arpacı, STK temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yapılan dualar ve verilen birlik ve beraberlik mesajlarının ardından konuşan Kaymakam Nazlı Demir, “Bugün muharrem ayının 10. Günü, aşure günü. Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor, bir yandan yangın afetleri bir yandan sel, bir yandan terörle mücadele devam ediyor. Şehitlerimiz var, rabbim inşallah bu günün hürmetine ülkemizi huzura ve refaha eriştirsin. Bu tür musibetleri başımızdan def etsin istiyoruz. Malumunuz korona virüs ile de mücadele ediyoruz. Yaklaşık iki yıldır ülkemiz ile beraber tüm dünya mücadele ediyor. Bu mücadelede de inşallah hep beraberiz herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacağını düşünüyorum, aşı olmayanların da bir an önce aşılarını olmasını istiyorum. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz içiniz burada herkes aşılı iken aşısız tek bir kişi hepimiz için risk teşkil ediyor. Aşıları ayağınıza kadar getiriyoruz sağ olsun devletimiz, hükumetimiz her türlü kolaylığı sağlıyor yeri geldiğinde yalvarıyoruz lütfen aşılarınızı olun diye bizi bu mücadelede yalnız bırakmayın” dedi.

Aşurenin bin bir rengin, bin bir tadın içinde olduğu bir yemek olduğunu vurgulayan Kaymakam Demir, “ Bu topraklarda bin yıldır pek çok ırk, medeniyet, inanç ve renk bir arada birlikte yaşıyoruz. Kültürümüz, örfümüz, adetimiz dünyanın en zengin kültürü aşure aslında tam da bizi simgeliyor. İstiyoruz ki bizde aşure gibi uyum içinde birlik beraberlik içinde ilelebet payidar kalalım. Maalesef düşmanımız çok, hainimiz çok Allah onlara fırsat vermesin bizler bir olduğumuz birlikte olduğumuz müddetçe, devletimize sadakat ile bağlı olduğumuz müddetçe, üstümüze düşen görevleri en iyi yaptığımız müddetçe Allah'ın izni ile onların hiç birine fırsat düşmeyecektir. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Bizler her renk, din, dil, ırk, inanç, örf, kültür hangi gruptan olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti harmanında, vatan topraklarında birlikte yaşıyoruz yaşamaya da devam edeceğiz. Hiç bir ayrılıkçıya, bölücüye fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından aşure ikramında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.