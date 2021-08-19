Avcılardan kota uygulamasına tepki

Adıyaman Avcılık ve Balıkçılık Derneği tarafından avlak alanlarına getirilen kotaya tepki gösterdi.

Adıyaman Valiliği önünde bir araya gelen Adıyaman Avcılık ve Balıkçılık Derneği yönetimi ve üyeleri, avlanması serbest alanlara kota getirildiğini yapılan bu hatanın biran önce düzeltilmesini istedi. Burada yönetimi ve üyeleriyle beraber basın açıklaması düzenleyen Adıyaman Avcılık ve Balıkçılık Derneği Başkanı Mehmet Sitil, “Alanların daraltılmasından dolayı arkadaşlarımız avcılık yapamıyor. Ruhsatlarımız, evraklarımız hazır ama kota alınamıyor. Kotayı kapatmışlar. Yani bu durumdan federasyonun dahi haberi yok. Yarın Allah’ın izniyle av sezonu açılacak, arkadaşlarımızın bütün evrakları hazır ama kota alamıyorlar. Oldukça büyük olan avlak alanlarını kapatmışlar. Bilmedikleri için diyorlar ki şu hayvan azaldı, bu hayvan azaldı duyumlarıyla hemen kapatma yapıyorlar. Resmi anlamda bir kapatma yok ama buradaki kurum da hemen duyumlara göre kapatma yapıyor. Bizler bu duruma karşıyız ve birkaç gündür bu kota sorunuyla uğraşıyoruz. Bizler kotanın uygulandığı alanların yeniden açılmasını istiyoruz. Bizim arkadaşlarımızın bu konuda daha fazla mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Bizler sonuna kadar haklıyız, avlanma olarak serbest olan alanlara kota verilmiyor, kota da verilmeyince bu arkadaşlarımız mağdur kalıyor. Resmiyette yasak yok. Bu uygulamada bir yanlışlık var ve bu yanlışın biran önce düzeltilmesini istiyoruz. Şuanda bu durumdan dolayı 135 kişi mağdur. Şuanda gerekli yerlere şikayetlerimizi bildiriyoruz, bu yanlıştan dönülmez ise evraklarımızı geri çekeceğiz. Her avcı başına 700 TL para ödemesi yapılıyor” diye konuştu.

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