Kahta'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

KAHTA (Adıyaman), (DHA)-ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik, belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 185 gram kubar esrar, 24 gram sentetik bonzai, 7 kök Hint keneviri, satışa hazır 145 paket 600 gram esrar, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 mm çapında 49 mermi ele geçirildi, E.P. ve H.P. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA
2021-08-20 10:58:37
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