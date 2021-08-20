Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İsmet Ateş idaresindeki 02 APP 742 plakalı motosiklet ile Sema Öncel idaresindeki 02 HN 345 plakalı Wolksvagen marka otomobille Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İsmet Ateş yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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