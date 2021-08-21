Jandarma 6 ayda 1 milyondan fazla kişiyi sorguladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı son 6 ay içerisinde icra edilen faaliyetlerini açıkladı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son 6 ay içerisinde icra edilen terör, emniyet, asayiş, kaçakçılık ile narkotik faaliyetleriyle ilgili istatistikleri paylaştı.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan açıklamada terörün finansmanı kapsamında; 30 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış, bu şahıslarda 23’ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiş, 7 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.

1 milyon 91 bin 863 şahıs sorgulanmış, çeşitli suçlardan aranan 3 bin 901 şahıs yakalanmıştır.

206 bin 988 araç kontrol edilmiş, 5 bin 598 araca işlem yapılmış olup, 5 bin 306 araç ve 57 sürücü trafikten men edilmiş, 115 bin 862 vatandaşımıza trafik eğitimi ve semineri verilmiştir.

Bin 72 kişiye çeşitli kabahatlerden 2 milyon 469 bin 892 TL. idari para cezası uygulanmış (5326,1593,2521,6136 vb. kanunlar kapsamında) İzinsiz seyahat eden 449 Suriye uyruklu göçmen şahıs yakalanmış, 423 bin 856 TL. idari para cezası uygulanmıştır.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kapsamında 131 şahsa adli işlem yapılmış olup 11 şahıs tutuklanmış, 3 bin 982 gram kubar esrar, 421 gram sentetik cannabinoid (bonzai), 9 bin 85 kök kenevir, 3 bin 254 gram metamfetamin, 90 gram toz esrar, 21 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 45 adet diğer narkotik/psikotrop madde malzeme ele geçirilmiştir.

Kaçakçılık suçları kapsamında 106 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 24 bin 440 adet makaron, 862,016 litre motorin, 55 adet tabanca mühimmatı, 110 av tüfeği mühimmatı, 6 adet tabanca, 12 adet av tüfeği, 3 adet bilezik, 1 adet mumluk, 4 adet heykel, 1 adet hayvan figürü, 4 adet yüzük, 1 adet vazo 3 adet tabak, 1 adet hançer, 1 adet kama, 1 adet kılıç, 2 adat biblo, 102 adet tarihi obje/sikke, 24 adet cep telefonu, 17 adet muhtelif inşaat malzemesi, 20 adet kazma, 24 kürek, 8 adet dedektör, 20 adet muhtelif kazı malzemesi 4 adet jeneratör, malzeme ele geçirilmiştir.”

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