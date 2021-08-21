Jandarma 6 ayda 1 milyondan fazla kişiyi sorguladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma 6 ayda 1 milyondan fazla kişiyi sorguladı

İHA

Jandarma 6 ayda 1 milyondan fazla kişiyi sorguladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı son 6 ay içerisinde icra edilen faaliyetlerini açıkladı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son 6 ay içerisinde icra edilen terör, emniyet, asayiş, kaçakçılık ile narkotik faaliyetleriyle ilgili istatistikleri paylaştı.
Jandarma tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yapılan açıklamada terörün finansmanı kapsamında; 30 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış, bu şahıslarda 23’ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiş, 7 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.
1 milyon 91 bin 863 şahıs sorgulanmış, çeşitli suçlardan aranan 3 bin 901 şahıs yakalanmıştır.
206 bin 988 araç kontrol edilmiş, 5 bin 598 araca işlem yapılmış olup, 5 bin 306 araç ve 57 sürücü trafikten men edilmiş, 115 bin 862 vatandaşımıza trafik eğitimi ve semineri verilmiştir.
Bin 72 kişiye çeşitli kabahatlerden 2 milyon 469 bin 892 TL. idari para cezası uygulanmış (5326,1593,2521,6136 vb. kanunlar kapsamında) İzinsiz seyahat eden 449 Suriye uyruklu göçmen şahıs yakalanmış, 423 bin 856 TL. idari para cezası uygulanmıştır.
Uyuşturucu ve uyarıcı madde kapsamında 131 şahsa adli işlem yapılmış olup 11 şahıs tutuklanmış, 3 bin 982 gram kubar esrar, 421 gram sentetik cannabinoid (bonzai), 9 bin 85 kök kenevir, 3 bin 254 gram metamfetamin, 90 gram toz esrar, 21 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 45 adet diğer narkotik/psikotrop madde malzeme ele geçirilmiştir.
Kaçakçılık suçları kapsamında 106 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 24 bin 440 adet makaron, 862,016 litre motorin, 55 adet tabanca mühimmatı, 110 av tüfeği mühimmatı, 6 adet tabanca, 12 adet av tüfeği, 3 adet bilezik, 1 adet mumluk, 4 adet heykel, 1 adet hayvan figürü, 4 adet yüzük, 1 adet vazo 3 adet tabak, 1 adet hançer, 1 adet kama, 1 adet kılıç, 2 adat biblo, 102 adet tarihi obje/sikke, 24 adet cep telefonu, 17 adet muhtelif inşaat malzemesi, 20 adet kazma, 24 kürek, 8 adet dedektör, 20 adet muhtelif kazı malzemesi 4 adet jeneratör, malzeme ele geçirilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahta’da ‘siftar parası’ geleneği
YEREL HABERLER Kahta’da ‘siftar parası’ geleneği
Adıyaman’ın Besni ilçesinden Kastamonu’ya 2 tır yardım
YEREL HABERLER Adıyaman’ın Besni ilçesinden Kastamonu’ya 2 tır ...
Adıyaman’da kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da kenevir bitkisi ele geçirildi
Adıyaman'da iş yerine silahlı saldırı
YEREL HABERLER Adıyaman'da iş yerine silahlı saldırı
Adıyaman’da alacak verecek kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da alacak verecek kavgası: 1 yaralı
Kaymakam Demir, okul inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Demir, okul inşaatını inceledi
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Milletvekili Aydın, ATSO yönetimiyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın, ATSO yönetimiyle bir araya geldi
Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 2 yaralı
Milletvekili Taş, Çelikhan’ın tüm köy ve mezralarını gezdi
YEREL HABERLER Milletvekili Taş, Çelikhan’ın tüm köy ve mezralarını ...
Kuran kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kuran kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Milletvekili Tutdere, depremzede aileyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, depremzede aileyi ziyaret etti
TÜGVA Adıyaman İl Temsilciliğine Recep Tepe seçildi
YEREL HABERLER TÜGVA Adıyaman İl Temsilciliğine Recep Tepe seçildi
Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretim görevlisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretim ...
Kamyonun çarptığı trafo patladı
YEREL HABERLER Kamyonun çarptığı trafo patladı
Kahta'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kahta'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Adıyaman’da ki kaymakam ve vali yardımcılarının yeni görev yerleri belli oldu
YEREL HABERLER Adıyaman’da ki kaymakam ve vali yardımcılarının yeni ...
Kahta’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Kahta’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ...
Parkta oturan gence taşlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Parkta oturan gence taşlı saldırı: 1 yaralı
Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın yaralandı
Alacak verecek kavgasında silahlar ateşlendi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Alacak verecek kavgasında silahlar ateşlendi: 1 ...
Adıyaman´da akraba aileler arasında kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman´da akraba aileler arasında kavga: 2 yaralı, ...
Akrabalar arasında silahlı çatışma: 2 ağır yaralı Acılarını unutup hastanede birbirine saldırdılar
YEREL HABERLER Akrabalar arasında silahlı çatışma: 2 ağır ...
Belediyeden sel felaketi kampanyasına 1 milyon bağış
YEREL HABERLER Belediyeden sel felaketi kampanyasına 1 milyon bağış

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.