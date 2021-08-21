Öğrencilerin eserleri TÜBİTAK Bilim Fuarında beğeni topladı

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda ki eserler yoğun ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin proje çalışmalarının sergilendiği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü.

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu, örgün eğitim ile birlikte hafızlık projesinin öğrencilerinin hazırladığı 24 proje sergilendi.

Bilim Fuarına İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kazım Çoban ve Mehmet Altındal, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, veli ve bilim severler yoğun ilgi gösterdi.

Hafızlık öğrencilerinin hazırlamış olduğu 24 projenin yer aldığı bilim fuarındaki stantları gezerek projeleri inceleyen Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı etkinlikleri ve proje yarışmaları öğrencilerimizde yeni ufuklar açarak bilime, araştırmaya ve yeni deneyimler kazanmaya yönelik önemli eğitim faaliyetleridir. Bu yüzden bu tür etkinlikler öğrencilerimiz için deneyim kazanmaları açısından kaçırılmaz fırsatlar sunuyor" dedi.

Proje yürütücülüğü yapan Okul Rehber öğretmeni Bedir Yaman'ın yaptığı bilim fuarında 10 Muharrem vesilesi ile katılımcılara aşure ikramında da bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, göreve başladığı günden bu yana Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulumuzun ortaya koyduğu çalışmaları takdirle karşıladığını ifade ederek, okul yetkililerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.