Adıyaman'da çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 1 yaralı, 3 gözaltı

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, çocuklar arasında oyun oynarken çıkan tartışma ailelerin de karıştığı kavgaya dönüştü. Taşlısopalı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 2 ailenin çocukları arasında oyun oynarken başlayan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Fatma Elnursi (40), başından yaralandı. İhbarla olay yerine gelen polis tarafından kavga sonlandırılırken Elnursi, sağlık ekiplerince ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi ise gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-08-21 13:40:51



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