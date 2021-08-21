Düğünde ateşlenen tabanca küçük Ömer'i yaraladı

Mustafa ÖNDOĞAN/BENSİ(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde düğünde açılan ateş sonucu tabancadan çıkan mermi 5 yaşındaki Ömer Melik Tercan'ın ayağına isabet etti.
Olay, ilçeye bağlı Dikilitaş köyünde meydana geldi. Köy meydanında düğün yapıldığı esnada kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen tabancadan çıkan kurşun Ömer Melik Tercan'ın ayağına isabet etti. Yere yığılarak acı içinde çığlık atan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Tercan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından köyde önlem alırken, ateş eden şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2021-08-21 22:04:34
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