Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

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Adıyaman’da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi Sakarya Caddesi eski İşkur Müdürlüğü yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Faruk Erikmen’e, Ali Özel idaresindeki 02 HL 007 plakalı Mercedes marka otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaya Faruk Erikmen yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ise olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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