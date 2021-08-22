Adıyaman'da 2 Bin 500 kişilik aşure ikramı

Adıyaman Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure programında 2 bin 500 kişiye aşure ikramında bulundu.

Her yıl muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenlemeyi ihmal etmeyen Adıyaman Belediyesi, bu yıl da geniş katılımlı bir organizasyona imza attı. Demokrasi Parkı önünde gerçekleşen etkinlikte 2 bin 500 kişilik aşure ikramında bulundu. Vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıtan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Muharrem ayı ile ilgili yaptığı konuşmada, “Adıyaman Belediyesi olarak Muharrem ayı dolayısıyla Demokrasi Meydanında binlerce hemşerimize kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Allah bütün milletimize birlik beraberlik nasip etsin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.