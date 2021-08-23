Besni'de, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Besni ilçesi Üçgöz köyü yakınlarında meydana geldi. Tarladan köye dönenlerin içinde bulunduğu Aysun Dost yönetimindeki 02 FZ 193 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Dost ile yanındaki Burcu Ulu, Kezban Ulu ve Mukaddes Ulu yaralandı. Otomobildekiler çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılıp, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2021-08-23 14:21:04
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