PKK´ya finans sağlayan şüpheli adliyede

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağladığı belirlenen ve gözaltına alınan M.Ş.Y., adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında çeşitli dokümanlar ele geçiren jandarma, PKK/KCK terör örgütüne yardım eden ve finans desteği sağladığı belirlenen M.Ş.Y.'yi gözaltına aldı. Karakoldaki sorgulamanın ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.Ş.Y., adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-08-23 15:31:19



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