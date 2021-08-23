PKK´ya finans sağlayan şüpheli adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Adıyaman´da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağladığı belirlenen ve adliyeye sevk edilen M.Ş.Y., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-08-23 18:12:29



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