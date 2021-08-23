Kahta Devlet Hastanesinde Çocuk Gelişimi Polikliniği açıldı

Kahta Devlet Hastanesine Çocuk Gelişimi Polikliniği açıldı.

Çocuk gelişimi polikliniğinde 018 yaş arası tipik gelişim gösteren, prematüre doğumla dünyaya gelen, özel gereksinimli çocukların kişisel sosyal, ince ve kabamotor gelişimi, dil ve bilişsel gelişimi, dikkat ve algı durumunun değerlendirilmesi, otizm risk taraması çeşitli gelişim testleri ve objektif tarama testleriyle yapılacak.

018 yaş arası çocuklarda rutin gelişim takibi, yaşa ve gelişime uygun gelişim destek planları hazırlanırken, uyum davranış ve alışkanlık bozukluğu yaşayan çocuklar ve ailelerine çocuk odaklı aile danışmanlığı hizmeti sunulacak.

Gelişim tarama ve değerlendirme sonucunda, çocuklar otizm ve yaygın gelişimsel bozukluklar açısından riskli çocuklar erken müdahale kapsamında detaylı değerlendirme, tıbbi tanılara ve gelişimsel izlem sürecinin sağlanması için Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi gelişimsel Pediatriye yönlendirilecek.

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