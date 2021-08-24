Roma dönemi sikkelerle yakalandılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'da, polis tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte tarihi eser kaçakçılarına yönelik belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 157 sikke, metal objeler ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlere ve tabancaya polis el koyarken N.D. ve K.D., gözaltına alındı. 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-08-24 16:22:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.