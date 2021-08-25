Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından kurum ve kuruluş personellerine ilk yardım eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitimlere katılan kurum ve kuruluş personellerine ilk olarak bilgilendirmeler yapıldı. Yapılan bilgilendirmelerin ardından maket üzerinden uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimlerde, bebek, çocuk ve yetişkinlerde temel yaşam desteği, üst havayoluna kaçan yabancı cismi çıkarma, kanamalı hastaya yaklaşım, göğüs ağrısı ve kalp krizinde ilk yardım, düşük kan şekeri, dış kanamalar, kırık ve çıkıklar, donma, sıcak çarpması, hayvan ısırıkları, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı. 18 Kişinin katılım gösterdiği bilgilendirme sonunda eğitime katılan katılımcılar, kendilerine eğitim veren sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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