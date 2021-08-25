Özhaseki: “Kılıçdaroğlu, yalan ile Guinness Rekorlar Kitabı'na aday" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Böyle yalancı görmedim, 10 dakikada 10 yalan söyledi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret için bulunduğu Adıyaman’da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Bu adam Guinness Rekorlar Kitabı'na aday. Ömrümde bundan daha usta bir yalancı görmedim. 10 tane yalan anlattı" dedi.

Birtakım incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile beraber AK Parti Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti binası önünde İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve parti yönetimi tarafından karşılanan Özhaseki, burada partililerle bir araya geldi.

Partililere hitaben konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılınçdaroğlu’nun 10 dakika içerisinde 10 yalan söylediğini belirtti. Özhaseki, “Son dönemde Cumhurbaşkanımız özellikle altını çiziyor, biz gönül belediyeciliğine önem veriyoruz. Hizmetten yana sıkıntımız yok. AK Partinin gerek genelde, gerek yerelde izlemiş olduğu siyaset hizmet siyasetidir. Laf değil, algı değil, yalanlar değil, sadece hizmet. Onların da tek derdi var, o da algı operasyonu. Son günlerde fena ürettiler bu işi. Bu son birkaç senedir bir mağdur edebiyatı, olmayanı olmuş gibi gösterme sanatı ve yalanlar bitmek bilmiyor. Özellikle Deniz Baykal’ın operasyon ile iş başından uzaklaştırılmasından sonra, genel başkanlıktan uzaklaştırılmasından sonra partideki yerli ve milli duygular tamamen körerdi, kendilerine göre başka mecrada yol almaya başladılar. Dostlarımız dedikleri terör örgütleriyle kol kola devam ediyorlar. Ve birinci stratejileri yalan oldu. Kılıçdaroğlu çıktı ilk genel başkanlığında meclisteki konuşmasında beni suçladı. Dedim ki eyvah felaket bir yalancı adamla karşı karşıyayız. Gece konuştu sabah basın toplantısı yaptım. Ve benim basın toplantımın başlığı şu oldu, ’10 dakikada 10 yalan nasıl söylenir’. Bu adam Guinness Rekorlar Kitabı'na aday. Ömrümde bundan daha usta bir yalancı görmedim. 10 tane yalan anlattı o gün televizyonlara çıkıp bir iki tane daha söyledi. Sahte foto montaj fotoğraflarla çıktı, ertesi gün gidip o fotoğrafın olduğu yerde resimler verdik bak şu bina burada yok bu yalan dedik, ertesi gün çıkıp televizyonlarda yine yalanlarına devam etti. Sonra beni yalancı dediğim için mahkemeye vermiş. Ben de gidip savcılığa dilekçe verdim. Evet sözlerimi tekrarlıyorum ömrümde bundan daha büyük yalancı görmedim. Şu birinci, şu ikinci, şu dördüncü, şu beşinci diye sıraladım. Dosyalar dolusu yalan. Yalan arkadaşlar. İmar komisyonu başkanının 400 tane dairesi var diye dilekçe veriyorlar, adamın babadan kalma 4 dairesi çıkıyor 100 metrelik. Ama 400 daire diye yazıyorlar. Yalan demeyelim de ne diyelim buna. Ve şimdi de aynı operasyonu devam ettiriyorlar” dedi.

İstanbul ve Ankara belediyelerinin de borçlandırıldığını iddia eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “İstanbul ve Ankara belediyelerinde doğru mecliste çoğunluk biziz. Yaptıkları tek numara bu, AK Parti'liler var ya önümüzü kesiyorlar. Nasıl kesiyorlar kardeşim? Siz hangi hayırlı işi meclise getirdiniz de biz de hayır dedik. İstanbul Belediyesine gelen bütün kararların yüzde 98’ine evet demişiz. Ankara Belediyesinde yüzde 97’sine evet demişiz. Hayır diye ret ettiklerimiz de bir partinin üzerine bina koymak istiyorlar. Koyamazsınız Allah’tan korkun diyoruz. Ve bizim ret ettiklerimiz de böyle işler. Ama halen yalan söylemeye devam ediyorlar. Hizmet falan yok, ben daha görmedim. İstanbul ve Ankara’da yapılan bir hizmet varsa söyleyin bizde onu bilelim. Geçenlerde Adana’da 910 tane büyükşehir belediye başkanı ve milletvekili Suphanallah boncuğu gibi dizilmişler temel atıyorlardı. Tek katlı bir kreşin temelini atıyorlardı. Dedim Allah başlangıcını böyle eylesin, devamını getirsin, inşallah hizmet yaparlar. Hizmet güzel bir şey. Bunun tadını alsalar aslında yalanı bırakıp hizmetle uğraşırlar. Ama ne yazık ki ortada böyle bir durum göremiyoruz. Seçimden önce ne demişlerse tam tersini yapmaya devam ediyorlar. Mesela Ankara ve İstanbul için dediler ki işçinin ekmeğiyle oynamayacağız. İnsan emekçinin alın terine saygı göstermez mi? Bir tek işçiyi işten atan namusuzdur, şerefsizdir affedersiniz sözleri aynen böyle. Genel başkanları da dahil. Ne oldu peki? İstanbul’da birkaç ay içerisinde 11 bin 700 kişiyi işten attılar. Sadece bizim dönemimizde işe girdikleri için park bahçelerde çalışan, temizlikte çalışan garibanlar insanlardı. Diyeceksiniz ki belki çok fazla personel vardı, doldurmuşsunuz kardeşim siz de personeli, adamlarda haklı işten çıkardılar. Hayır öyle değil, 11 bin 700 12 bin kişi işten çıkardılar ama 18 bin kişiyi işe aldılar. Hem de ortağımız dedikleri partilerle paylaşarak, bölüşerek, yüzdeler vererek. Ne derlerse tersini yapan bir yapı var. Ankara ve İstanbul’un paraya ihtiyacı mı var gelirler dehşet buranın, devletin parasına bile ihtiyaç yok diyorlardı. Bakın devletin bir kuruşu dahi eksik gitmiyordu, fazlasıyla da paraları verildiği halde kendileri borçlanma noktasında bizim 25 yılda yaptığımız borçlanmayı onlar 2 senede yaptılar. Biz 25 senede 2324 Milyar TL gibi borçlanma yapmışız, senelik 1 Milyar TL bile düşmüyor, bizim borçlanmamızda bunlar 2 sene içerisinde 19,520 Milyar TL borçlandırma yaptılar. Yani bunların gözü hizmette değil, bunların gözü vatandaşların duasını almakta değil, iş yapma becerileri ile kabiliyetleri de yok. Bir iki heykel yapmaktan maalesef başka işleri de yok ama yalan söylemekte de üstlerine kimse yok. Ne yazık ki böyle bir muhalefetle de karşı karşıyayız. O yüzden bizler bunlara bakarak kıblemizi tayin etmeyiz, bizim kıblemiz belli. Yapacağımız iş belli, niyetimiz belli, sonuna kadar da bu doğru yolda çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki heyet, Adıyaman Belediye Başkanlığına geçti. Özhaseki, burada belediyenin şeref defterini imzalayarak belediyenin çalışmaları hakkında Başkan Süleyman Kılınç’tan bilgi aldı.

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