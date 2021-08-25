Özhaseki: “Kılıçdaroğlu, yalan ile Guinness Rekorlar Kitabı'na aday" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Böyle yalancı görmedim, 10 dakikada 10 yalan söyledi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özhaseki: “Kılıçdaroğlu, yalan ile Guinness Rekorlar Kitabı'na aday" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Böyle yalancı görmedim, 10 dakikada 10 yalan söyledi"

İHA

Özhaseki: “Kılıçdaroğlu, yalan ile Guinness Rekorlar Kitabı'na aday" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Böyle yalancı görmedim, 10 dakikada 10 yalan söyledi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret için bulunduğu Adıyaman’da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Bu adam Guinness Rekorlar Kitabı'na aday. Ömrümde bundan daha usta bir yalancı görmedim. 10 tane yalan anlattı" dedi.
Birtakım incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile beraber AK Parti Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti binası önünde İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve parti yönetimi tarafından karşılanan Özhaseki, burada partililerle bir araya geldi.
Partililere hitaben konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılınçdaroğlu’nun 10 dakika içerisinde 10 yalan söylediğini belirtti. Özhaseki, “Son dönemde Cumhurbaşkanımız özellikle altını çiziyor, biz gönül belediyeciliğine önem veriyoruz. Hizmetten yana sıkıntımız yok. AK Partinin gerek genelde, gerek yerelde izlemiş olduğu siyaset hizmet siyasetidir. Laf değil, algı değil, yalanlar değil, sadece hizmet. Onların da tek derdi var, o da algı operasyonu. Son günlerde fena ürettiler bu işi. Bu son birkaç senedir bir mağdur edebiyatı, olmayanı olmuş gibi gösterme sanatı ve yalanlar bitmek bilmiyor. Özellikle Deniz Baykal’ın operasyon ile iş başından uzaklaştırılmasından sonra, genel başkanlıktan uzaklaştırılmasından sonra partideki yerli ve milli duygular tamamen körerdi, kendilerine göre başka mecrada yol almaya başladılar. Dostlarımız dedikleri terör örgütleriyle kol kola devam ediyorlar. Ve birinci stratejileri yalan oldu. Kılıçdaroğlu çıktı ilk genel başkanlığında meclisteki konuşmasında beni suçladı. Dedim ki eyvah felaket bir yalancı adamla karşı karşıyayız. Gece konuştu sabah basın toplantısı yaptım. Ve benim basın toplantımın başlığı şu oldu, ’10 dakikada 10 yalan nasıl söylenir’. Bu adam Guinness Rekorlar Kitabı'na aday. Ömrümde bundan daha usta bir yalancı görmedim. 10 tane yalan anlattı o gün televizyonlara çıkıp bir iki tane daha söyledi. Sahte foto montaj fotoğraflarla çıktı, ertesi gün gidip o fotoğrafın olduğu yerde resimler verdik bak şu bina burada yok bu yalan dedik, ertesi gün çıkıp televizyonlarda yine yalanlarına devam etti. Sonra beni yalancı dediğim için mahkemeye vermiş. Ben de gidip savcılığa dilekçe verdim. Evet sözlerimi tekrarlıyorum ömrümde bundan daha büyük yalancı görmedim. Şu birinci, şu ikinci, şu dördüncü, şu beşinci diye sıraladım. Dosyalar dolusu yalan. Yalan arkadaşlar. İmar komisyonu başkanının 400 tane dairesi var diye dilekçe veriyorlar, adamın babadan kalma 4 dairesi çıkıyor 100 metrelik. Ama 400 daire diye yazıyorlar. Yalan demeyelim de ne diyelim buna. Ve şimdi de aynı operasyonu devam ettiriyorlar” dedi.
İstanbul ve Ankara belediyelerinin de borçlandırıldığını iddia eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “İstanbul ve Ankara belediyelerinde doğru mecliste çoğunluk biziz. Yaptıkları tek numara bu, AK Parti'liler var ya önümüzü kesiyorlar. Nasıl kesiyorlar kardeşim? Siz hangi hayırlı işi meclise getirdiniz de biz de hayır dedik. İstanbul Belediyesine gelen bütün kararların yüzde 98’ine evet demişiz. Ankara Belediyesinde yüzde 97’sine evet demişiz. Hayır diye ret ettiklerimiz de bir partinin üzerine bina koymak istiyorlar. Koyamazsınız Allah’tan korkun diyoruz. Ve bizim ret ettiklerimiz de böyle işler. Ama halen yalan söylemeye devam ediyorlar. Hizmet falan yok, ben daha görmedim. İstanbul ve Ankara’da yapılan bir hizmet varsa söyleyin bizde onu bilelim. Geçenlerde Adana’da 910 tane büyükşehir belediye başkanı ve milletvekili Suphanallah boncuğu gibi dizilmişler temel atıyorlardı. Tek katlı bir kreşin temelini atıyorlardı. Dedim Allah başlangıcını böyle eylesin, devamını getirsin, inşallah hizmet yaparlar. Hizmet güzel bir şey. Bunun tadını alsalar aslında yalanı bırakıp hizmetle uğraşırlar. Ama ne yazık ki ortada böyle bir durum göremiyoruz. Seçimden önce ne demişlerse tam tersini yapmaya devam ediyorlar. Mesela Ankara ve İstanbul için dediler ki işçinin ekmeğiyle oynamayacağız. İnsan emekçinin alın terine saygı göstermez mi? Bir tek işçiyi işten atan namusuzdur, şerefsizdir affedersiniz sözleri aynen böyle. Genel başkanları da dahil. Ne oldu peki? İstanbul’da birkaç ay içerisinde 11 bin 700 kişiyi işten attılar. Sadece bizim dönemimizde işe girdikleri için park bahçelerde çalışan, temizlikte çalışan garibanlar insanlardı. Diyeceksiniz ki belki çok fazla personel vardı, doldurmuşsunuz kardeşim siz de personeli, adamlarda haklı işten çıkardılar. Hayır öyle değil, 11 bin 700 12 bin kişi işten çıkardılar ama 18 bin kişiyi işe aldılar. Hem de ortağımız dedikleri partilerle paylaşarak, bölüşerek, yüzdeler vererek. Ne derlerse tersini yapan bir yapı var. Ankara ve İstanbul’un paraya ihtiyacı mı var gelirler dehşet buranın, devletin parasına bile ihtiyaç yok diyorlardı. Bakın devletin bir kuruşu dahi eksik gitmiyordu, fazlasıyla da paraları verildiği halde kendileri borçlanma noktasında bizim 25 yılda yaptığımız borçlanmayı onlar 2 senede yaptılar. Biz 25 senede 2324 Milyar TL gibi borçlanma yapmışız, senelik 1 Milyar TL bile düşmüyor, bizim borçlanmamızda bunlar 2 sene içerisinde 19,520 Milyar TL borçlandırma yaptılar. Yani bunların gözü hizmette değil, bunların gözü vatandaşların duasını almakta değil, iş yapma becerileri ile kabiliyetleri de yok. Bir iki heykel yapmaktan maalesef başka işleri de yok ama yalan söylemekte de üstlerine kimse yok. Ne yazık ki böyle bir muhalefetle de karşı karşıyayız. O yüzden bizler bunlara bakarak kıblemizi tayin etmeyiz, bizim kıblemiz belli. Yapacağımız iş belli, niyetimiz belli, sonuna kadar da bu doğru yolda çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki heyet, Adıyaman Belediye Başkanlığına geçti. Özhaseki, burada belediyenin şeref defterini imzalayarak belediyenin çalışmaları hakkında Başkan Süleyman Kılınç’tan bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Perre’nin endüstriyel şarap işlikleri ve merdivenli alanda kazılar başladı Perre Antik Kent'te 3 noktada kazı yürütülüyor
YEREL HABERLER Perre’nin endüstriyel şarap işlikleri ve merdivenli ...
Vali Çuhadar: Perre Antik Kent dünya kültür mirasına aday olabilecek mirası barındırıyor
YEREL HABERLER Vali Çuhadar: Perre Antik Kent dünya kültür mirasına ...
Ayşe Hasan Gündüz Aile Sağlığı Merkezinin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Ayşe Hasan Gündüz Aile Sağlığı Merkezinin açılışı ...
Kurum ve kuruluş personellerine ilk yardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kurum ve kuruluş personellerine ilk yardım eğitimi ...
Adıyaman’da ‘geven’ balı sağımı başladı Adıyaman’da yılda iki defa bal sağımı yapılıyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da ‘geven’ balı sağımı başladı Adıyaman’da ...
Halı sahada bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Halı sahada bıçaklı kavga: 3 yaralı
Maç sonrası bıçaklı sopalı saldırı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Maç sonrası bıçaklı sopalı saldırı: 4 yaralı
Adıyaman'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı
Düğünden dönen aile kaza yaptı: 4 yaralı Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı
YEREL HABERLER Düğünden dönen aile kaza yaptı: 4 yaralı Kontrolden ...
Hastanede yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Hastanede yaşam savaşını kaybetti
İki grup arasında kavga: 5 gözaltı
YEREL HABERLER İki grup arasında kavga: 5 gözaltı
Başkan Kılınç: “Atatürk Bulvarı sorunsuz hale gelecek”
YEREL HABERLER Başkan Kılınç: “Atatürk Bulvarı sorunsuz hale ...
Adıyaman Belediyesi, su tüketimi fazla olan hanelere aparat dağıttı
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi, su tüketimi fazla olan hanelere ...
Besni’de Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Besni’de Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi
Adıyaman’da kamu-üniversite ve sanayi işbirliği geliştirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Adıyaman’da kamu-üniversite ve sanayi işbirliği ...
Adıyaman’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Roma dönemi sikkelerle yakalandılar
YEREL HABERLER Roma dönemi sikkelerle yakalandılar
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
İncir ağacından düşen kadın yaralandı
YEREL HABERLER İncir ağacından düşen kadın yaralandı
Pompa görevlileri faciayı son anda önledi 4 Kişilik ailenin bulunduğu otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Pompa görevlileri faciayı son anda önledi 4 Kişilik ...
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İntiharı etmek isteyen genci polis ikna etti
YEREL HABERLER İntiharı etmek isteyen genci polis ikna etti
Polislerin geldiğini ruhu bile duymadı Üst geçitten atlamak üzere olan genci polisler son anda yakaladı Polislerin geldiğini yakalanınca anladı
YEREL HABERLER Polislerin geldiğini ruhu bile duymadı Üst geçitten ...
Kahta Devlet Hastanesinde Çocuk Gelişimi Polikliniği açıldı
YEREL HABERLER Kahta Devlet Hastanesinde Çocuk Gelişimi Polikliniği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.