ADYÜ’nün elektrikli aracı “Cendere” görücüye çıkıyor

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), TÜBİTAK tarafından Intercity İstanbul Park Yarış Pisti'nde düzenlenmesi planlanan “Efficiency Challenge Electric Vehicle” yarışlarına, elektrikli yarış arabası “Cendere” ile katılacak.

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinin akademisyenleri ve öğrencileri tarafından üretilen elektrikli yarış arabası “Cendere”, 29 Ağustos 05 Eylül 2021 tarihleri arasında görücüye çıkacak.

“Cendere Team” adı verilen 20 kişilik yarışma takımı tarafından tasarlanan ve montaj çalışmaları sona eren aracın test sürüşü; ADYÜ Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bilgisayar, elektrikelektronik ve makine mühendisliği bölümlerinin akademisyen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

Takım danışmanı olarak görev yapan Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif Çitil, elektrikli aracın üretimi için uzun süredir çalıştıklarını ve önemli bir yol kat ettiklerini söyledi.

Aracın elektrik aksamı ve teknik donanımı hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Çitil “ Aracın kaporta aksamı cam elyaflı takviyeli kompozit malzemeden üretilmiş olup, şasi aksamı 6082 T6 alüminyum alaşımdan üretilmiştir. Araç, mekanik direksiyona ve hidrolik fren tertibatına sahiptir. Araçta, yürümesi için 3 KW ’lık yerli fırçasız DC motor kullanılmıştır. Aracın bataryası 400 adet Lityum iyon (Liion) pilden oluşan 5KW’lık enerji depolama kapasitesine sahip olup yerli olarak konfigüre edilmiştir. Aracın batarya kontrol devresi, araç kontrol sistemi, yerleşik şarj birimi de yerli olarak konfigüre edilmiş olup tasarım, simülasyon ve yazılımları üniversitemizde yapılmıştır” dedi.

Çitil, 29 Ağustos 05 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yarışlarda takım olarak şampiyonluğu hedeflediklerine vurgu yaptı.

Aracın yapımında büyük emekleri olan Arş. Gör. Abuzer Doğan, Takım Kaptanı Hamza Can Uçar ve tüm ekibe emeklerinden ötürü teşekkür eden Çitil, “Adıyaman’ı ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsile edip, buraya başarılı bir sonuçla döneceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK tarafından Intercity İstanbul Park Yarış Pisti'nde düzenlenecek olan “Efficiency Challenge Electric Vehicle” yarışlarında 58 takımın yer alacağı bildirildi.

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