Başhekim Parlak: “Covid hastalarımızın hepsi aşı olmayanlardan oluşuyor”

Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Emin Parlak, Kahta’da yükselen vaka sayıları ve düşük aşılanma oranı nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyeleri, Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Parlak ile bir araya geldi.

Hastanede yatan korona virüs hastaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Emin Parlak, koronadan dolayı yatan genç hastaların hepsinin aşı olmadığını söyledi.

Başhekim Parlak, salgınla mücadelenin en önemli adımının aşı olduğuna dikkat çekerek, Kahta’da aşılanma oranın bir an önce yukarıya çıkması için herkesin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Korona virüsten dolayı yaklaşık 30 hastanın serviste olduğunu belirten Başhekim Parlak, “Korona virüs vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanıyor. Bu artış ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de büyük bir endişeye neden oluyor. İlçemizdeki genç nüfusun Covid aşısı için hastanemize müracaatları çok düşük seviyede. Bu durum bizi mutsuz etmenin yanında pandemi sürecine ayak uydurmadığımızın örneğini de teşkil ediyor. Pandemi ile bu şekilde baş edemeyiz. Vatandaşlarımızın pandemi sürecine dikkat etmelerini ve daha duyarlı olmalarını, bulaştırma riskini azaltacak önlemlere ilişkin herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum. Bizim şuanda korona virüsten dolayı yaklaşık 30 tane hastamız var. Hepsi de gençlerden oluşuyor. Bu hastalarımızın hiçbiri aşı olmamış. Yoğun bakımdaki genç hastalarımızın hepsi aşısız. Lütfen aşılarımızı olalım. Çünkü korona virüs salgını ile mücadele etmenin en önemli noktası aşıdır. Bu anlamda ilçemizde aşılanma seviyesinin bir an önce yukarıya çıkması için herkesin üstüne düşen sorumluluğu yapması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Kahta’da, korona virüs ile mücadele ve aşılama noktasında gerekli çalışmaların yapılacağı konusunda emin olduklarını belirten Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise, Başhekim Parlak’a görevinde başarılar diledi.

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