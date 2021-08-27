Adıyaman’da Kerbela şehitleri anıldı

Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela’da şehit edilişinin yıl dönümü münasebetiyle Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri tarafından Yeni Mahalle Cem Evinde aşure lokması ve anma etkinliği düzenlendi.

Yeni Mahalle Cemevinde düzenlenen Kerbela şehitlerini anma ve aşure lokması her kesimden yoğun bir katılımın olduğu programda Alevi kanaat önderleri ile protokol üyeleri tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Verilen birlik ve beraberlik mesajlarının ardından Hz. Hüseyin ve Kerbela Şehitleri için cemler yapılarak, davetlilere aşure dağıtıldı.

Programa, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkan Yardımcılarından Şerif Ayaz, Ramazan Oruç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Alevi Kanaat Önderlerinden Garip Bozkurt, Naci Dedeoğlu, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı.

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