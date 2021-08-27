Besni´de arazi kavgası: 1 yaralı, 2 gözaltı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!



Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman) ,(DHA)ADIYAMAN´ın Besni İlçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Yelbastı köyünde meydan geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Kadir Korkmaz İle Vakkas Korkmaz, sopa ve taşla Cuma Korkmaz´ı ağır yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı Cuma Korkmaz tedaviye alındı. Kavgaya karışan Kadir Korkmaz ve Vakkas Korkmaz, jandarma tarafından gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2021-08-27 18:57:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.