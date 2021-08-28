Adıyaman’da motosiklet denetimleri devam ediyor

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde motosiklet denetimleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekipleri tarafından Yeni mahalle 3.Çevre Yolu üzerinde motosiklet denetimi yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan motosikletler tek tek kontrol edildi. Trafiğe uygun olmayan motosikletler ile evrak eksiği bulunan sürücüler hakkında cezai işlem gerçekleştirildi. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği ise vurgulandı.

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