Ormanlık alandan gelen çığlık sesleri ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman Karadağ Ormanlık alan içerisinden kadın çığlık seslerinin geldiği ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Esentepe mahallesi Karadağ Ormanlık alan civarında kadın çığlık sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ormanlık alan içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda herhangi bir kimseyle yada sesle karşılaşmadı.
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