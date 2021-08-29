PKK´ya finans desteği sağlayan 2 kişi tutuklandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, PKK/KCK terör örgütüne finans desteği sağladığı belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK´ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütüne finans desteği sağladığı belirlenen M.A. ve H.T.'yi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'terör örgütüne üye olma ve finans desteği sağlama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Çelikhan Selim SONKAYA

2021-08-29 17:02:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.