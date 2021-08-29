Müdür Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Müdür Çelik, tarihi zaferlerle dolu aziz milletin ve şanlı ordumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı büyük zaferin 99’uncu yıldönümünü kutlamanın coşkusu ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Müdür Çelik, “Aziz milletimiz, inancı ve kararlılığı ile yedi düvele karşı verdiği var olma mücadelesinin neticesinde bir kez daha büyük bir zafere imza atarak kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. 99 Yıl önce kazandığımız bu büyük zafer, asırlardır hür yaşayan milletimizin ilelebet bağımsız yaşama iradesinin en önemli göstergelerindendir. Yaklaşık bir asır sonra, milli iradenin zaferiyle neticelenen 15 Temmuz Destanı da milletçe bağımsız yaşama irademizin muhteşem bir tezahürü olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük zaferin 99’uncu yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin 30 ağustos zafer bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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