Kahta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni Kahta Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Buradaki tören 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü münasebetiyle çelenklerinin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende, Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Elvan Saygı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bir açıklama yapan Kahta Kaymakamı Abdil Koç, “Ülkemizin birliği, bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarak tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra program Kahta Kaymakamı Abdil Koç’un makamında tebrikleri kabulü ile sona erdi.

Kutlama programına Kahta Kaymakamı Abdil Koç, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Cumhuriyet Savcısı Halil Ateş, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.