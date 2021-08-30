Şehit Hakan Bali mezarı başında anıldı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin mezarını ziyaret edildi.

Irak’ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Şimşek operasyonunda geçtiğimiz günlerde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin kabrini ziyaret eden Besni Kaymakamı Nazlı Demir’e, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, AK Parti Besni Başkanı İsmail Sümer, Besni Emniyet Müdür Vekili İlyas Yarımağa, Besni Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Mavi Yıldız, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.

Kaymakam Nazlı Demir ve beraberindeki heyet, Şehit Hakan Bali’nin mezarına karanfiller bırakarak dualar etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.