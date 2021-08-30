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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Hakan Bali mezarı başında anıldı

İHA

Şehit Hakan Bali mezarı başında anıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin mezarını ziyaret edildi.
Irak’ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Şimşek operasyonunda geçtiğimiz günlerde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin kabrini ziyaret eden Besni Kaymakamı Nazlı Demir’e, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, AK Parti Besni Başkanı İsmail Sümer, Besni Emniyet Müdür Vekili İlyas Yarımağa, Besni Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Mavi Yıldız, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.
Kaymakam Nazlı Demir ve beraberindeki heyet, Şehit Hakan Bali’nin mezarına karanfiller bırakarak dualar etti.

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