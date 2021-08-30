30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gelen uçağı Türk bayrağıyla karşıladı

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Adıyaman Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla pist görevlisi tarafından Türk bayrakları ile karşılandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul Adıyaman seferini yapan TK 2216 sefer sayılı yolcu uçağı, Adıyaman Havalimanı pist görevlisi Fatih Yılmaz tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Elinde Türk bayrakları bulunan pist görevlisi, bayraklarla pilotlara yön gösterdi. Pist görevlisi Yılmaz, uçağın durması sonrası bayrakları öpüp alnına koyduktan sonra işine kaldığı yerden devam etti.

Pist görevlisinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk bayrakları ile pilotlara yön göstermesi cep telefonlarıyla görüntülendi.

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