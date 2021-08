Taşlı- sopalı 'hayvan otlatma' kavgası: 4 yaralı, 2 gözaltı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde, biçili arazide koyun otlatma nedeniyle çıkan, taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Levzin mezrasında meydana geldi. Hayvan otlatan Hüseyin Öndoğan´ın koyunları, biçilen mısır tarlasına girdi. Bu nedenle, tarlada bekçilik yapan Mehmet Can ile Öndoğan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da katıldığı taşlısopalı kavgada Mehmet Can, Şerif Can, Hüseyin Öndoğan ve İbrahim Öndoğan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kavgaya karışan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

