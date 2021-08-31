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Adıyaman’da, aracın çarptığı çizgili sırtlan telef oldu.

Adıyaman Gölbaşı Karayolu, Besni yol ayrımı kavşağı yakınlarında gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan çizgili sırtlana hızla gelen bir araç çarptı. Aracın çarpması sonucu yol kenarına savrulan çizgili sırtlan burada telef oldu.

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