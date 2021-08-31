Çobanların kavgası hastanede bitti: 2 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki köyün çobanı arasında çıkan kavgaya ailelerin de dahil olması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Akdurak ve Levzin Köylerinin çobanları arasında hayvan otlatma meselesinden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında çobanlar bir birine saldırdı. Bu esnada kavgayı gören çobanların yakınları da olaya dahi oldu. Meydana gelen olayda Şerif Can ile Mehmet Can yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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