MÜZSAN Adıyaman üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Adıyaman İl Başkanı ve üyeleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sağlanan destekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kahta 100. Yıl Parkında bir araya gelen MÜZSAN Adıyaman İl Başkanı Halil Tanyıldız ve yönetim kurulu üyeleri basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zor zamanlarda sanata ve sanatçıya sahip çıktığını belirten MÜZSAN Adıyaman İl Başkanı Halil Tanyıldız, hem Cumhurbaşkanına hem de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sanat camiası adına teşekkür etti.

MÜZSAN Adıyaman İl Başkanı Halil Tanyıldız açıklamasında, “Sanata ve sanatçıya korona virüs salgını döneminde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyoruz. Salgın dolayı ülke genelinde kapanma olduğunda müzisyen ve sanatçı arkadaşlarımız çok etkilendi. Ama devletimizin bize yardım elini uzattı. Allah, devletimize zeval vermesin. Bu zor dönemde yanımızda oldu. Biz de sanatçı arkadaşlarımızla beraber emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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