Buğday yetiştiriciliği ve sorunları masaya yatırıldı

Adıyaman’da ki buğday yetiştiriciliği ve sektörün yaşadığı sorunlar ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Adıyaman Ticaret Borsası ev sahipliğinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı, Adıyaman Üniversitesi, un fabrikaları, tohumcular, üreticiler bir araya geldi. Buğday yetiştirmeden, buğdayların işlenmesi ve pazarlamasına kadar yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri toplantıda konuşuldu.

Ticaret Borsası salonunda gerçekleştirilen toplantıda sektörel, yerel sorun ve çözümlerin konuşulduğu toplantının açılışında konuşan Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, “Sektörün paydaşları buğday üretiminden pazarlanmasına kadar olan süreçte yaşadıkları sorunları dile getirdiler. Bizde bu talepler doğrultusunda sektör temsilcilerini bir araya getirerek, çözüm üretmeye çalışacağız. Toplantının hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Toplantıya Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ve sektör temsilcileri katıldı.

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