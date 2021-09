Yaralı teröristi tedavi eden 2 şahıs mahkemece tutuklandı

Adıyaman’da, 1 uzman onbaşı, 1 er ve 1 korucu başını şehit eden yaralı teröristi tedavi eden, erzak ve ulaşım yardımında bulunan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, 2017 yılı öncesi yapılan hava saldırısı öncesi teröristlere ulaşım yardımında bulunan, yine hava saldırısı sonrası yaralanan terörist Abuzer Arıca’yı tedavi ettiren ve erzak yardımında bulunan 2 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda Zeynal Çayır ve Ali Alper isimli iki şahıs gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri tamamlanan her iki şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan her iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her iki şahsın aynı zamanda örgüt içerisinde kod isim kullandıkları da belirtildi. Öte yandan, Ali Alper’in birkaç gün önce yine terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan Rıfat Alper’in kardeşi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.