Öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi

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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bursluluk sınavına geç kalan öğrenciyi polis ekipleri yetiştirdi.

Sincik ilçesi Atatürk ilkokulunda eğitim gören 6 sınıf öğrencisi Muhammed Kaçak, bursluluk sınavına girmek için kendi okuluna geldi. Okulda sınav yerinin Sincik İmam Hatip Anadolu Lisesi olduğunu öğrenen öğrenci, durumu polis ekiplerine söyledi. Sınavın başlamasına dakikalar kala polis ekipleri, Kaçak’ı ekip aracıyla Sincik İmam Hatip Anadolu Lisesi'ne götürerek sınava yetiştirdi.

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