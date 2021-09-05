Adıyaman’da ormanlık alanda korkutan yangın Erken müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların erken müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesinin Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederek, itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen orman yangınında 4 dönümlük alan yandı. Yangında bazı meşe ağaçları zarar görürken, erken müdahale sayesinde ormanlık alanda bulunan arı kovanları kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.