Milli Eğitim Müdürü Gönen’den eğitim ve öğretim yılı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Müdürü Gönen’den eğitim ve öğretim yılı mesajı

İHA

Milli Eğitim Müdürü Gönen’den eğitim ve öğretim yılı mesajı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, 20212022 eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Müdür Gönen, geleceğin teminatı olan öğrencilerin okullara, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemine daha başlıyor olmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle uzun zamandır uzak kaldığımız okullarımıza artık geri dönmeye hazırız. Bakanlığımız ve müdürlüğümüz olarak tüm okul ve kurumlarımızı aldığımız tedbirler sayesinde güvenli hale getirdik. Bugün itibariyle, çocuklarımız okullarımızda tüm kademelerde ve tam zamanlı olarak güvenle yüz yüze eğitime başlıyor. Değerli meslektaşlarım, çağın gerekliliklerine uygun olarak değişimi ve dönüşümü yakalayarak geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin şekillenmesinde ve onlara rehberlik edilmesinde en büyük emek ve katkı şüphesiz sizlerindir. Salgın sürecinde özveri ile yürüttüğünüz tüm çalışmalarınızı ve azminizi takdir ediyor, gayretlerinizi yürekten destekliyor ve teşekkür ediyorum. Ülkemizin tüm yönleriyle kalkınması sizlerin gayreti ile mümkün olacaktır. Sizlerle birlikte yeni eğitim ve öğretim yılında 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda okul ve kurumlarımızın niteliğini arttırarak adım adım daha iyiye ve güzele ulaşacağımıza inanıyorum. Aşılama konusunda tüm velilerimizi bilinçlendirerek salgının kontrol altına alınmasında en büyük görev sizlere düşmektedir. Saygıdeğer velilerimiz, okullarımızda gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini büyük bir titizlikle aldık. Adıyaman eğitim ailemizin her ferdi hassasiyetle eğitim öğretime hazır. Gönlünüz rahat, içiniz ferah olsun. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin iyi bir eğitim almaları ve en iyi şekilde yetişmeleri hepimizin ortak hedefidir. En değerli varlıklarımız, öğrencilerimiz için salgın süreci boyunca sizlerle birlikte çalıştık. Yeni eğitim öğretim döneminde de öğretmenlerimizle, yöneticilerimizle birlikte, çocuklarımızın eğitim süreçlerine destek olacağınıza olan inancımla salgının kontrol altına alınması için tedbirleri elden bırakmamanızı, maske, mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra henüz olmadıysanız en kısa sürede aşı olmanızı istirham ediyorum. Sevgili öğrenciler, okullarınızı özlediğinizi biliyorum. Biz de sizlerle yüz yüze eğitim ortamında olmayı çok özledik. Salgın süreci boyunca evlerimizde kaldık ve evde kaldığımız süre zarfında zamanımızı iyi değerlendirdik. Biz okullarımızı sizler için güvenli hale getirdik fakat sizler tedbiri hem okulda hem de okul dışında elden bırakmamalısınız. Sizler, ülkemizin ümitleri, istikbali ve yarınlarısınız. Bunun için bizler bütün hayallerimizi sizlerin üzerinden kuruyoruz. İnanıyoruz ki, yarınların Türkiye’si sizlerle aydınlık, sizlerle mutlu, sizlerle daha gelişmiş ve kalkınmış olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının 2021 2022 eğitim öğretim dönemini kutluyor, ilimize ve ülkemize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tren kazasında hayatını kaybeden Cangül, toprağa verildi
YEREL HABERLER Tren kazasında hayatını kaybeden Cangül, toprağa ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kahta'da motosikletli kediye çarpmamak için kaza yaptı
YEREL HABERLER Kahta'da motosikletli kediye çarpmamak için kaza ...
Adıyaman’da ormanlık alanda korkutan yangın Erken müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü
YEREL HABERLER Adıyaman’da ormanlık alanda korkutan yangın Erken ...
Öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi
YEREL HABERLER Öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi
Virajı alamayan minibüs takla attı: 1 ölü
YEREL HABERLER Virajı alamayan minibüs takla attı: 1 ölü
Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Doktor olan Belediye Başkanı yaralıya ilk müdahaleyi yaptı
YEREL HABERLER Doktor olan Belediye Başkanı yaralıya ilk müdahaleyi ...
Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi belediye ...
Kahta 02 Spor - Artvin Hopa Spor: 1-1
YEREL HABERLER Kahta 02 Spor - Artvin Hopa Spor: 1-1
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi
YEREL HABERLER Hafif ticari araç şarampole devrildi
Vali Çuhadar’dan şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Çuhadar’dan şehit ailesine ziyaret
Besni’de fıstık hasadı başladı
YEREL HABERLER Besni’de fıstık hasadı başladı
İncir toplarken merdivenden düşen kadın yaralandı
YEREL HABERLER İncir toplarken merdivenden düşen kadın yaralandı
Dönüşü alamayan bisikletteki 2 kişi düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Dönüşü alamayan bisikletteki 2 kişi düşerek yaralandı
Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk göreve başladı
YEREL HABERLER Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk göreve başladı
Adıyaman’da tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da tarihi eser ele geçirildi
Yaralı teröristi tedavi eden 2 şahıs mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Yaralı teröristi tedavi eden 2 şahıs mahkemece ...
Çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıttı
YEREL HABERLER Çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıttı
Kaymakam Aslantürk kurum amirleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Aslantürk kurum amirleriyle bir araya geldi
Gençlerin ilgi odağı kitap kafenin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Gençlerin ilgi odağı kitap kafenin açılışı yapıldı
Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Türkiye Muay Thai Şampiyonlarından Vali Mahmut Çuhadar’a ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Muay Thai Şampiyonlarından Vali Mahmut ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.