Öğretmen ve veliler okulda aşıya ikna edildi Sağlık Müdürlüğü okul bahçesine kurduğu aşı standında veliler ve öğretmenleri aşıladı

Adıyaman’da, aşı olmayan öğretmen ve veliler okul bahçesine kurulan aşı standında ikna edilerek aşı yapıldı.

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü ekipleri 20212022 eğitim öğretim yılının ilk gününde, okullarda ikna timleri oluşturdu. Okul bahçelerine stant kuran sağlık görevlileri, aşı olmayan veya eksiz doz aşı yaptıranların aşılarını tamamlaması için veliler ve öğretmenler ile konuştu.

Adıyaman Şehit Cem Özgül İlk ve Ortaokulu’nda aşı olmayan Mehmet Karaca isimli öğretmeni, Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ve Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ikna etti.

İkna edilen öğretmen, kurulan stantta ilk doz aşısını oldu. Yine öğrencilerini okula getiren öğrenci velileri de sağlık ekipleri tarafından ikna edildi. Velilerden hiç aşı olmayan veya eksik doz aşı olanlar ikna edilerek aşıları yapıldı.

Adıyaman’da şuana kadar 550 bini aşkın adet aşı yapıldığı ve yüzde 69,6 oranına ulaşıldı.

Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, pandeminin bitmesinin tek yolunun mesafe, maske, hijyen koşullarına riayet etmekle birlikte aşı olmak olduğunu belirterek, “Hocamın aşı konusunda bazı tereddütleri vardı. Kendisiyle konuştuk, sohbet ettik. Konuşmamızın ardından ikna oldu. Şimdi aşısını yapıyoruz. Hem kendisine hem çevresine hem de öğrencilerimize, diğer öğretmen arkadaşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum. Kendisine de bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İkna edilen öğretmen Mehmet Karataş ise, aşı konusunda bazı çekinceleri olduğunu ve bunun giderildiğini kaydederek, “Aşı olarak bu pandemi sürecini inşallah bundan sonra hep birlikte bitireceğiz” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise konuşmasında, “Okullarımızı biz uzun süredir, öğrencilerimize, öğretmenlerimize sağlıklı bir ortam olması açısından hazırlıyorduk. Aşılama konusunda da herkes aşılanmalı ki, bizim yüz yüze eğitimimiz sağlıklı bir şekilde yürüsün. Sağlık çalışanlarımız buradalar, öğretmenlerimizden, velilerimizden, eğitim çalışanlarımızdan aşı olmamış olanlarda burada rahat bir şekilde aşılarını yaptırıyorlar” ifadelerini kullandı.

Öğretmenler ile okul bahçesinde bir araya gelen Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, öğretmenlere hijyen seti hediye etti.

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