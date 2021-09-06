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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Aydın’dan yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı

İHA

Milletvekili Aydın’dan yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 20212022 eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
20212022 Eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek mesaj yayımlayan Milletvekili Aydın, “Milyonlarca öğrencinin sınıflarında yeniden yüz yüze eğitime başlıyor. Öğretmenleri, arkadaşları ve sınıflarıyla yeniden buluşuyorlar. Dünyayı etkisi altına alan salgın her şeyi olduğu gibi maalesef eğitim öğretimi de olumsuz yönde etkilemiş, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de salgın sonrası yüz yüze eğitimde aksamalar olmuştu. Gelinen noktada gerekli tedbirler alınarak yüz yüze eğitime başlanması kararı verildi. Çünkü eğitim ve öğretim bir ülkenin geleceğidir. İstikbal eğitimöğretimle inşa edilir. Eğitim seviyesi yüksek olan toplumlar dünyaya yön verirler. Ülke olarak bizim en büyük gücümüz çocuklarımız, gençlerimizdir. Bu dinamik gücümüzün yüz yüze eğitimle yeniden buluşması, en büyük sevincimiz, mutluluğumuzdur. İnşallah, etkisi hala devam eden salgına karşı bugüne kadar olduğu gibi maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak eğitim öğretimimize dönem sonuna kadar çocuklarımız yüz yüze devam edecektir. Bu vesile ile 20212022 eğitim öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve Adıyaman’ımız için, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve aileler için hayırlı olmasını diliyor, bütün öğrenci ve öğretmenlerimize başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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