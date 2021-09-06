Turanlı'dan, yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 20212022 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Turanlı mesajında, “20212022 eğitimöğretim yılını büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz pandemi nedeniyle verilen zorunlu aranın ardından nihayet okullarına, sınıflarına kavuşuyor. Daha iyi bir geleceğin anahtarının çocuklarımız olduğunu biliyoruz. Milli ve manevi değerlerine bağlı, iyi yetişmiş, donanımlı nesillerin yetişmesi hepimizin ortak hedefidir. Elbette tüm dünya ile birlikte pandemiyle mücadelemiz de devam ediyor. Hem kesintisiz bir eğitimöğretim yılı, hem de sağlığımız için pandemiyle mücadele tedbirlerine sıkı sıkıya uymaya devam edelim. Özellikle, maskemesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaya azami özen gösterelim. Yeni eğitimöğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyor, sağlıklı, kesintisiz ve başarı dolu bir eğitimöğretim yılı diliyorum" diye konuştu.

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