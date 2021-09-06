Polis okul önlerinde önlem aldı

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından, 20212022 eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla birlikte Adıyaman’da ki ilkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeyindeki okullarda güvenlik önlemleri alındı.

İlişiği olmayıp okul çevresinde toplanan şahısların, okul çevresinden uzaklaştırılması, öğrencilerin eğitimöğretim saatleri arasında umuma açık mekan, eğlence ve istirahat yerlerine alınmamasına dair Valilik kararına istinaden 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32’nci maddesi hükmü gereğince idari yaptırım uygulandı.

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