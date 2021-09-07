Tarlada ders çalışarak tıp fakültesini kazanan öğrenciye burs sözü

ADIYAMAN İHA Tütün tarlalarında çalışan ve YKS Adıyaman 1'incisi olarak İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini tam burslu olarak kazanan Hatice Ünlü’ye Adıyamanlı iki hekim tarafında eğitim hayatı boyunca burs bağlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Adıyaman 1'incisi, Türkiye 107'ncisi olan Hatice Ünlü’nün Çelikhan ilçesindeki evini ziyaret eden Op. Dr. Mehmet Salıcı ve eşi Op. Dr. Bahar Salıcı, öğrenim hayatı boyunca burs sözü verdi.

Hatice Ünlü’nün hikayesinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki bir çok öğrenciye umut olacağını belirten Op. Dr. Mehmet Salıcı, Ünlü’nün bu başarısının emeğin ve azmin hikayesi olduğunun altını çizdi.

Op. Dr. Salıcı, “Hatice'nin bu başarısı öyle azımsanacak bir başarı değil. Emeğin ve azmin hikayesidir. Ben öyle inanıyorum ki, Hatice'nin bu şekilde başarı hikayesi yazması, Anadolu'da, Adıyaman'ımızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki birçok öğrencimize, Ayşe’lere, Ali’lere örnek olacaktır. Onlara da bir umut olacaktır. İşe Hatice kızımız da böyle bir başarı hikayesi yazdı. Ben ve meslektaşım eşimle beraber iki hekim olarak Hatice öğrencimizle tanışmak istedik. Tabii ki bu başarı sadece Hatice'nin başarısı değil, ailesinin de başarısıdır. Onları da tebrik etmek istiyorum. Hatice'yi de tebrik ediyoruz. İnanıyorum ki Adıyaman'ımızdan Hatice'nin çıkması ilerleyen yıllarda da bilim camiasına da olumlu bir etki oluşturacaktır. Hatice de adını altın harflerle tarihe yazdıracaktır. Adıyaman’ımızda böyle Haticelerin çıkması bize gurur veriyor. Kendisini tekrar tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Her iki hekime duyarlılığından dolayı teşekkür eden Hatice Ünlü ise, hayatının her zaman bir mücadele içinde geçtiğini ve bu anlamda kendisini yalnız bırakmayan başta ailesi olmak üzere öğretmenlerine de teşekkür etti.

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