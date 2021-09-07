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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Harmanlı Beldesi'nden Mustafa Taşdemir idaresindeki 27 BP 054 plakalı Renault marka hafif ticari araç, belde yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yara almadı. Maddi hasarın oluştuğu araç ise yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kaldırldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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